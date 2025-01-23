«Финикс» не заинтересован в обмене Райана Данна

«Финикс» намерен сохранить Райана Данна.

«Санз» не заинтересованы в сделке по Джимми Батлеру , которая подразумевает обмен новичка Райана Данна, сообщает репортер Эван Сайдери.

22-летний форвард недавно заменил Брэдли Била в стартовой пятерке «Санз».