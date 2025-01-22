«Финикс» отправил в «Юту» незащищенный пик 1-го раунда в 2031 году, получив взамен три выбора в 1-м раунде
«Санз» и «Джаз» провели обмен драфт-пиками 1-го раунда.
«Финикс» отправил в «Юту» собственный незащищенный пик 1-го раунда в 2031 году, получив взамен три выбора в 1-м раунде драфта.
Клуб из Аризоны приобрел наименее выгодный выбор 1-го раунда в 2025 году («Кливленд», «Миннесота» или «Юта» (защищенный); в 2027 году – пик «Кливленда», «Миннесоты» или «Юты»; в 2029 году – «Кливленда», «Миннесоты» (защищенный) или «Юты».
«Санз» увеличили количество драфт-активов в расчете усилить состав перед дедлайном. Одной из целью организации считается запросивший обмен Джимми Батлер.
Включая незащищенный выбор 2031 года от «Финикса», у «Юты» будет 11 пиков в 1-м раунде в течение следующих семи лет.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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