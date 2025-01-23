«Вашингтон» может стать посредником для обмена Джимми Батлера в «Финикс»
«Вашингтон» может помочь обмену Джимми Батлера в «Финикс».
По словам репортерам Эвана Сайдери, «Уизардс» могут стать командой-посредником, которая поможет осуществить обмен форварда «Майами» Джимми Батлера в «Финикс».
Перестраивающийся «Вашингтон» готов взять нежелательные контракты в обмен на драфт-пики, плюс у них есть привлекательные истекающие контракты, такие как контракт Малкольма Брогдона на 22,5 миллиона долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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