Бен Симмонс промахнулся из-под кольца без сопротивления в Филадельфии
Бен Симмонс допустил обидный промах.
Защитник «Бруклина» промахнулся из-под кольца без сопротивления во время матча против «Филадельфии» (98:113).
Во встрече со своей бывшей командой австралиец набрал 2 очка (1 из 4 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 26 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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