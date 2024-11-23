Бен Симмонс промахнулся из-под кольца без сопротивления в Филадельфии

Бен Симмонс допустил обидный промах.

Защитник «Бруклина » промахнулся из-под кольца без сопротивления во время матча против «Филадельфии» (98:113).

Во встрече со своей бывшей командой австралиец набрал 2 очка (1 из 4 с игры), 4 подбора и 4 передачи за 26 минут.