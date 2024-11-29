Бен Симмонс летом связывался с Джоэлом Эмбиидом, чтобы попытаться восстановить отношения
Бен Симмонс хочет восстановить отношения с Джоэлом Эмбиидом.
Как сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн, экс-игрок «Филадельфии» связался с центровым команды летом, чтобы наладить отношения.
«Столько всего пошло не так для Симмонса и его бывшей команды с того момента, как они расстались, что недавнее появление Бена в Филадельфии на этот раз прошло едва заметно. Источники в лиге сообщили, что он даже связался с Эмбиидом и другими в клубе прошлым летом, надеясь наладить отношения», – говорится в материале.
Австралиец несколько лет назад отказался играть за «Сиксерс», после чего клубу пришлось обменять его.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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