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Бен Симмонс летом связывался с Джоэлом Эмбиидом, чтобы попытаться восстановить отношения

Бен Симмонс хочет восстановить отношения с Джоэлом Эмбиидом.

Как сообщает инсайдер ESPN Рамона Шелберн, экс-игрок «Филадельфии» связался с центровым команды летом, чтобы наладить отношения.

«Столько всего пошло не так для Симмонса и его бывшей команды с того момента, как они расстались, что недавнее появление Бена в Филадельфии на этот раз прошло едва заметно. Источники в лиге сообщили, что он даже связался с Эмбиидом и другими в клубе прошлым летом, надеясь наладить отношения», – говорится в материале.

Австралиец несколько лет назад отказался играть за «Сиксерс», после чего клубу пришлось обменять его.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДжоэл Эмбиид
logoБруклин
logoНБА
logoФиладельфия
logoБен Симмонс
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