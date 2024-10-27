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Деннис Шредер заступился за Бена Симмонса в стычке с болельщиком в туннеле

Деннис Шредер вступил в стычку с болельщиком, оскорбившим Бена Симмонса.

После поражения «Бруклина» от «Орландо» (101:116) в пятницу в коридоре подтрибунного помещения произошла стычка между болельщиками и игроками «Нетс».

Когда защитник «Нетс» Бен Симмонс проходил через туннель для игроков, один из болельщиков выкрикнул в его адрес: «Ты отстой». Симмонс, который набрал в том матче 7 очков, 6 подборов и 3 передачи, ответил: «Почему ты не сказал этого, когда я был рядом, ссыкло?»

В это время Деннис Шредер решил вернуться, чтобы выяснить, кто оскорбил его партнера по команде. Один из болельщиков показал на виновника, вокруг которого сразу собралась группа игроков «Нетс». Охране пришлось вмешаться, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Ближе к концу видео слышно, как кто-то кричит: «Убирайся!»

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Nick в соцсети X
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