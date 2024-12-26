Шэмс Чарания: «Лейкерс» готовы обменять три пика первого раунда»
«Лейкерс» готовы отдать три драфт-пика 1-го ранда за подходящих игроков.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Мои источники во фронт-офисе «Лейкерс» сообщили мне, что «Лейкерс» готовы расстаться с тремя пиками первого раунда в потенциальной сделке, но им нужен игрок или игроки, которые, по их мнению, смогут влиться в нынешний состав команды с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом, а также провести еще 3-5 сезонов под руководством Джей Джей Редика», – сказал Чарания.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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