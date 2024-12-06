«Юта» ждет высокой компенсации в потенциальном обмене Уокера Кесслера

«Джаз» рассматривают предложения по Уокеру Кесслеру.

23-летний центровой «Юты» набирает в среднем дабл-дабл – 10,9 очка, 10,5 подбора и 2,9 блок-шота в матчах нынешнего чемпионата.

Ранее клуб просил за игрока несколько драфт-пиков первого раунда или новичка с высоким потенциалом и дополнительными активами на драфте.

«Юта» занимает последнее место на Западе с результатом 4-17.