«Юта» ждет высокой компенсации в потенциальном обмене Уокера Кесслера
«Джаз» рассматривают предложения по Уокеру Кесслеру.
23-летний центровой «Юты» набирает в среднем дабл-дабл – 10,9 очка, 10,5 подбора и 2,9 блок-шота в матчах нынешнего чемпионата.
Ранее клуб просил за игрока несколько драфт-пиков первого раунда или новичка с высоким потенциалом и дополнительными активами на драфте.
«Юта» занимает последнее место на Западе с результатом 4-17.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Эвана Сайдери
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