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«Юта» не рассматривает возможность обмена Уокера Кесслера

Уокер Кесслер недоступен для обмена.

«Юта» рассматривает Кесслера как ключевого молодого игрока для своего будущего и не готова к его обмену, несмотря на большой интерес к центровому в лиге.

Кесслер проводит лучший сезоне в карьере, набирая 10,9 очка, 11,1 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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