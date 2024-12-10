«Юта» не рассматривает возможность обмена Уокера Кесслера
Уокер Кесслер недоступен для обмена.
«Юта» рассматривает Кесслера как ключевого молодого игрока для своего будущего и не готова к его обмену, несмотря на большой интерес к центровому в лиге.
Кесслер проводит лучший сезоне в карьере, набирая 10,9 очка, 11,1 подбора и 3,0 блок-шота в среднем за матч.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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