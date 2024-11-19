Шэмс Чарания: «Лейкерс» активно ищут бигмена»

«Лейкерс» намерены приобрести бигмена до дедлайна обменов.

«Перед дедлайном, вероятно, состоится обмен. «Лейкерс » активно ищут возможность добавить бигмена в состав. У них есть активы и контракты, с которыми можно работать», – сказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания в шоу Пэта Макафи.