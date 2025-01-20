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Виктор Вембаньяма о матчах в Париже: «Это возможность поделиться с теми, кто не побывает в США. Очень важная для меня»

«Сперс» и «Пэйсерс» проведут 2 встречи во Франции.

Виктор Вембаньяма вернулся на родину в рамках ежегодного мероприятия НБА. Команда форварда провела небольшую тренировку в Нантере.

«Немного сюрреалистично видеть моих одноклубников на арене, на которой я провел столько времени в юности. Как будто столкнулись два мира. Пока все отлично. Очень приятные ощущения. Много эмоций.

Все время думал об этой поездке.

Это способ поделиться с моими болельщиками во Франции, поблагодарить тех людей, которые никогда не приедут в США. Это очень важно для меня. Всего несколько часов на родине, но все уже потрясающе», – поделился Вембаньяма.

Форвард устроил квест по поиску QR-кодов с 10 билетами на матч в Париже, Лионе, Лилле, Марселе и Бордо.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
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