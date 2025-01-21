«Сперс» прибыли в Париж. На этой неделе команда проведет в столице Франции два матча с «Пэйсерс»
«Сан-Антонио» и Виктор Вембаньяма прибыли в Париж.
На этой неделе «Сперс» проведут в столице Франции два матча с «Пэйсерс» в рамках NBA Paris Games.
Игры состоятся в четверг и субботу.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем