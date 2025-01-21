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«Сперс» прибыли в Париж. На этой неделе команда проведет в столице Франции два матча с «Пэйсерс»

«Сан-Антонио» и Виктор Вембаньяма прибыли в Париж.

На этой неделе «Сперс» проведут в столице Франции два матча с «Пэйсерс» в рамках NBA Paris Games.

Игры состоятся в четверг и субботу.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA.com
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