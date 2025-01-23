Рик Карлайл: «Если Вембаньяма не станет защитником года в этом сезоне, я буду удивлен»

Рик Карлайл высказал восхищение зрелостью и навыками Виктора Вембаньямы.

«Одной из самых впечатляющих особенностей в Викторе Вембаньяме за первые полтора года для меня было то, что он играет в игру так, как и положено. Мне сложно представить, что он чувствует, возвращаясь на родину на эти два матча со всей этой известностью.

Я уверен, что ему приходилось появляться на всевозможных мероприятиях и все такое. Но он демонстрирует феноменальную зрелость для игрока такого возраста, не говоря уже обо всех его навыках. Я имею в виду, что он является 4-уровневым скорером и потрясающим защитником. Если он не станет защитником года в этом сезоне, я буду удивлен. Он в среднем делает более 4 блок-шотов за матч», – сказал главный тренер «Индианы».