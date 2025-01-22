Виктор Вембаньяма о матчах в Париже: «Мой способ отплатить французским болельщикам»

Виктор Вембаньяма поделился ожиданиями от предстоящих матчей в Париже.

«Это мой способ отплатить французским болельщикам, сделать счастливыми многих людей, у которых никогда не будет возможности приехать в Соединенные Штаты. Это очень важно для меня.

Посмотрим, как все пойдет, но эмоций много. Игра перед французскими болельщиками заряжает меня энергией, но не стоит переусердствовать. Я знаю, что трибуны будут шумными — это, безусловно, преимущество, которое я могу использовать, но это будет лишь бонусом», – сказал центровой «Сан-Антонио ».

На этой неделе «Сперс» проведут в столице Франции два матча с «Пэйсерс» в рамках NBA Paris Games. Игры состоятся в четверг и субботу.