Андре Джексон примет участие в конкурсе данков

Стал известен еще один участник конкурса данков на Матче звезд НБА 2025 года.

Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, форвард «Милуоки» Андре Джексон подтвердил свое участие в контесте.

Джексон, чемпион NCAA 2023 года в составе университета Коннектикут, во втором сезоне в НБА стал игроком стартовой пятерки «Бакс».

В конкурсе данков также примут участие новички Стефон Касл («Сан-Антонио») и Матас Бузелис («Чикаго»).