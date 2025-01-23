Андре Джексон примет участие в конкурсе данков
Стал известен еще один участник конкурса данков на Матче звезд НБА 2025 года.
Как сообщает инсайдер Шэмс Чарания, форвард «Милуоки» Андре Джексон подтвердил свое участие в контесте.
Джексон, чемпион NCAA 2023 года в составе университета Коннектикут, во втором сезоне в НБА стал игроком стартовой пятерки «Бакс».
В конкурсе данков также примут участие новички Стефон Касл («Сан-Антонио») и Матас Бузелис («Чикаго»).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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