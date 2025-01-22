Шакил О′Нил: «Считаю Кейда Каннингема игроком уровня Матча звезд»

Шакил О′Нил считает Кейда Каннингема достойным вызова на Матч звезд НБА.

Легендарный центровой сказал об этом во время интервью с разыгрывающим «Детройта ».

«Считаю Кейда Каннингема игроком уровня Матча звезд. Ты играешь в потрясающий баскетбол. Мне бы хотелось знать, как ты сам определяешь для себя игрока Матча звезд? Потому что есть множество критериев и формулировок. Я как раз знаю, что такое уровень Матча звезд. И говорю тебе в лицо, что ты на этом уровне. Если бы я голосовал, то точно выбрал бы тебя. Как ты сам определяешь олл-стара?» – произнес член Зала славы.

«На мой взгляд, это 24 лучших игрока НБА . Вот как я это вижу. Лучшие игроки лиги, ребята, которые показывают отличную игру каждый вечер, когда выходят на паркет. Вот кого вы хотите видеть на Матче всех звезд», – ответил Каннингем.