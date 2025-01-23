Адам Сильвер о Матче всех звезд в формате «сборная США против сборной мира»: «Старомодная концепция»

Адам Сильвер высказался об идеи Матча всех звезд между США и остальным миром.

«Мы изучили идею проведения матча в формате «команда США против команды мира», и, возможно, однажды мы это сделаем.

Пара мыслей по этому поводу. Во-первых, 30% игроков лиги — это иностранцы, остальные — американцы. Мы хотим справедливый процесс отбора игроков для Матча всех звезд. Если вы выбираете половину игроков из 30% пула, а другую половину — из 70% пула, это может быть несправедливо по отношению к игрокам. Это один из моментов, на который мы обращаем внимание.

Кроме того, я хочу с уважением отнестись не только к международному баскетболу, но и к невероятной работе, которую делают отдельные страны. Просто в качестве примера, 14 игроков НБА родом из Франции. На мой взгляд, это немного старомодная концепция, когда мы выходим как американцы и бросаем вызов миру. Я не уверен, что это хорошо будет воспринято нашими иностранными игроками», – сказал комиссионер НБА .