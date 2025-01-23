Жоан Пласа стал главным тренером «Андорры»

Жоан Пласа возглавил «Андорру».

61-летний испанский специалист сменил на этом посту Начо Лескано, который вывел клуб в высший дивизион испанского чемпионата, но не смог показать удовлетворительные результаты в это сезоне.

Пласа тренировал «Реал», «Жальгирис», «Уникаху» и «Зенит», а в последнее время руководил АЕКом, из которого был уволен в январе.

«Андорра» находится рядом с последним местом испанского национального чемпионата с результатом 5-12.