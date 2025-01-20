Новичок «Сперс» Стефон Касл примет участие в конкурсе данков Матча всех звезд НБА

Стефон Касл поучаствует в данк-контесте.

Шэмс Чарания сообщил об участии новичка «Сан-Антонио » в звездном уикенде в конкурсе данков.

Защитник, выбранный 4-м на драфте-2024 НБА , также занимает 4-е место в текущем рейтинге новичков от NBA.com.

Последние два года конкурс данков выигрывал Мэк Маккланг , выступающий сейчас в G-лиге.