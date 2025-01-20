Новичок «Сперс» Стефон Касл примет участие в конкурсе данков Матча всех звезд НБА
Стефон Касл поучаствует в данк-контесте.
Шэмс Чарания сообщил об участии новичка «Сан-Антонио» в звездном уикенде в конкурсе данков.
Защитник, выбранный 4-м на драфте-2024 НБА, также занимает 4-е место в текущем рейтинге новичков от NBA.com.
Последние два года конкурс данков выигрывал Мэк Маккланг, выступающий сейчас в G-лиге.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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