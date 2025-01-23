«Майами»: «Джимми Батлер отстранен за постоянное несоблюдение правил команды, неподчинение и поведение, наносящее ущерб команде»

«Майами» объяснил причины отстранения Джимми Батлера на два матча.

«Мы отстранили Джимми Батлера на два матча за постоянное несоблюдение правил команды, неподчинение и поведение, наносящее ущерб команде, включая пропуск сегодняшнего командного рейса в Милуоки», – передает текст заявления клуба репортер Miami Heat Энтони Чанг.

В среду Батлер был отстранен еще на два матча без сохранения зарплаты. Пропустив в этом месяце в сумме девять матчей из-за дисквалификации, форвард «Хит» потерял около 3,1 миллиона долларов.