«Майами»: «Джимми Батлер отстранен за постоянное несоблюдение правил команды, неподчинение и поведение, наносящее ущерб команде»
«Майами» объяснил причины отстранения Джимми Батлера на два матча.
«Мы отстранили Джимми Батлера на два матча за постоянное несоблюдение правил команды, неподчинение и поведение, наносящее ущерб команде, включая пропуск сегодняшнего командного рейса в Милуоки», – передает текст заявления клуба репортер Miami Heat Энтони Чанг.
В среду Батлер был отстранен еще на два матча без сохранения зарплаты. Пропустив в этом месяце в сумме девять матчей из-за дисквалификации, форвард «Хит» потерял около 3,1 миллиона долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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