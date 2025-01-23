Юрист: «Янис Тимма делал вложение в недвижимость, которая оказалась записана не на него»
— Какие вы видите перспективы?
— Сейчас будет постановление об отмене отказа. Далее со стороны прокуратуры, вероятно, будет опрос родственников, проведена экспертиза. И когда следователи проделают необходимую работу, будет отказ или дело будет передано в суд, если будут для этого основания.
— Ваше личное отношение к этой ситуации?
— Очень жаль и очень странно, что вокруг Яниса было столько людей, но никто не заметил, как ему плохо. Богатейший и некогда успешный человек оказался на самом дне в дешевой гостинице. Мне очень жаль. Считаю, что нужно исследовать его телефон и понять если не вину в юридическом смысле, то просто найти виноватых. Потому что слишком много внимания к его делу.
Как так вышло, что у него нет недвижимости и денег, хотя он был богатейшим человеком? Нам известно, что он делал вложение в недвижимость, которая оказалась записана не на него, — сказала юрист Екатерина Гордон.
Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.
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