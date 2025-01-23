Юрист: «Апелляцию на отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы рассмотрят в течение 30 дней»

Юрист рассказала об апелляции по делу Яниса Тиммы.

Юрист Екатерина Гордон рассказала, что жалобу на отказ в возбуждении уголовного дела по факту смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы рассмотрят в течение 30 дней.

— Каков порядок обжалования этого решения?

— К сожалению, для России немного традиционная история, когда из‑за сроков формально отказывают в возбуждении уголовного дела, не проведя должных проверок. Нет результатов судебной экспертизы. Вчера в ночи наш адвокат была у следователей и делала необходимые процессуальные действия. В частности, заявила ходатайство о проведении технической экспертизы телефона. Согласитесь, если вся страна знает, что Янис в последние часы жизни с кем‑то переписывался и разговаривал… Он погиб. Значит, нам как минимум надо исследовать, что он делал в последние часы, чтобы точно исключить подозрения о статье «доведение до суицида».

Это вещи, которые нужно исследовать. Семье Яниса это очень важно. Мы работаем на его семью и хотели бы, чтобы они обладали всей полнотой информации об их погибшем ребенке. Думаю, что все проверки будут проведены, опросят родственников, отказ в возбуждении уголовного дела является формальным. Дальше будут известны результаты экспертизы, проведен опрос, и следователи либо возбудят уголовное дело, либо откажут в возбуждении.

— В течение какого времени обжалование будет рассматриваться?

— Крайний срок — 30 дней, — сказала Екатерина Гордон.

Бывший игрок «Зенита», «Химок» и УНИКСа в ночь на 17 декабря был обнаружен мертвым в подъезде пятиэтажки в центре Москвы. По предварительным данным, он покончил с собой.