Netflix выпустил трейлер документального сериала о баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже
Netflix покажет документальный сериал об Олимпиаде в Париже.
Стриминговый сервис представил трейлер нового документального сериала «Court of Gold» («Золотая площадка»), который выйдет 18 февраля.
Сериал посвящен мужским баскетбольным сборным США, Франции, Сербии и Канады на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Netflix в соцсети X
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