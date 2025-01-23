Netflix выпустил трейлер документального сериала о баскетбольном турнире Олимпийских игр в Париже

Netflix покажет документальный сериал об Олимпиаде в Париже.

Стриминговый сервис представил трейлер нового документального сериала «Court of Gold» («Золотая площадка»), который выйдет 18 февраля.

Сериал посвящен мужским баскетбольным сборным США, Франции, Сербии и Канады на Олимпийских играх 2024 года в Париже .