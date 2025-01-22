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Стив Керр о Тейтуме: «Мечта тренера. Идеально справился с ситуацией в Париже. Все заявления на этот счет исходили не от него»

Стив Керр рассказал о своих взаимоотношениях с Джейсоном Тейтумом.

На Олимпийских играх в Париже звездный игрок «Бостона» оказался резервистом сборной США под руководством Керра.

«Мы переписывались после игры в Бостоне пару месяцев назад и разговаривали вчера вечером после матча в Сан-Франциско. Могу сказать, что Джейсон проявлял себя исключительно как мечта тренера. По ходу всей этой истории, якобы конфликтной ситуации, вы могли заметить, что не было ни одной цитаты от самого Джейсона. Об этом говорили все остальные.

Джейсон – удивительный человек и невероятный игрок. Он идеально справился с ситуацией в Париже», – заявил главный тренер «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: 95.7 The Game
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