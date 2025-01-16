«Мы всегда доминировали». Кевин Дюрэнт не согласен, что другие страны догнали США

Кевин Дюрэнт считает, что американцы продолжают доминировать над иностранцами.

«Иностранцы догнали американцев? Нет, черт возьми. Конечно, нет.

Мы обыграли Сербию трижды этим летом. У них был один матч, в котором они выглядели солидно. Франция обыграла нас один раз, но мы обыграли их в финале. На прошлой Олимпиаде мы тоже обыграли их дважды.

У них есть такие игроки, как Виктор Вембаньяма , Никола Йокич , Яннис Адетокумбо . Вы смотрите на трех игроков и говорите: «Они догнали американцев». Нельзя делать такой вывод по трем игрокам или по одному равному матчу.

Люди пытаюсь раздуть какую-то хрень, хотя на самом деле мы всегда доминировали над этими парнями», – сказал форвард «Финикса ».