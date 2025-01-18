Скотти Пиппен: «Жаль, что Доминик Уилкинс не попал в «Дрим Тим», но я не хотел жертвовать своим местом»

Скотти Пиппен считает, что Доминик Уилкинс заслуживал места в сборной США-1992.

«Доминик Уилкинс не попал в ту команду. Мне лично так же жаль, как и всем, что парень, которого я боготворил, на которого равнялся, не попал в команду.

Но я не хотел жертвовать своим местом, чтобы отдать его ему. При всем уважении, я думаю, что он тоже заслужил быть в той команде», – сказал шестикратный чемпион НБА .