«Кливленд» – на 8-м месте в истории НБА по проценту побед после первой половины сезона

«Кавальерс» провели одну из лучших первых половин сезона в истории НБА.

Эксперт Тодд Уайтхед представил список лучших результатов в истории лиги после первой половины сезона. «Кливленд» с результатом 35-6 (85,4%) занял восьмое место в списке.

Лидер Западной конференции «Оклахома» также попала в список, заняв 16-е место с результатом 34-7 (82,9%).

Рекорд принадлежит «Чикаго» сезона-1995/96 и «Лейкерс» сезона-1971/72 – 38-3 (92,7%).