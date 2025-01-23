Фото
8

«Кливленд» – на 8-м месте в истории НБА по проценту побед после первой половины сезона

«Кавальерс» провели одну из лучших первых половин сезона в истории НБА.

Эксперт Тодд Уайтхед представил список лучших результатов в истории лиги после первой половины сезона. «Кливленд» с результатом 35-6 (85,4%) занял восьмое место в списке.

Лидер Западной конференции «Оклахома» также попала в список, заняв 16-е место с результатом 34-7 (82,9%).

Рекорд принадлежит «Чикаго» сезона-1995/96 и «Лейкерс» сезона-1971/72 – 38-3 (92,7%).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Тодда Уайтхеда в соцсети X
logoКливленд
logoОклахома-Сити
Баскетбол - фото
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
В Лос-Анджелесе ограбили дом Тая Джерома
вчера, 14:18
Гарлэнд, как же так? Смазал 2 из 3 решающих штрафных
4вчера, 09:15
НБА. 26 очков Ванвлита помогли «Хьюстону» одолеть «Кливленд», «Бостон» справился с «Клипперс» в овертайме и другие результаты
167вчера, 06:30
Кенни Эткинсон об успешном сезоне «Кэвс»: «Абсолютный сюрприз»
321 января, 20:42
Рекомендуем
Главные новости
«Пришло время Джокера!». Кирк Голдсберри обновил график эффективности клубов НБА
7 минут назадФото
Единая лига ВТБ. «Самара» принимает «Зенит»
14 минут назадLive
Стеф Карри, Леброн Джеймс и Джейсон Тейтум лидируют по продажам маек в интернет-магазине НБА
327 минут назадФото
Тим Леглер: «Я бы убрал слово «безусловный» из статуса фаворита Востока у «Бостона». «Кливленд» по-настоящему хорош»
237 минут назад
«Гонка за MVP». Шэй Гилджес-Александер и Никола Йокич оторвались от преследователей
1259 минут назад
«Его лидерство и аура победителя окажут позитивное влияние». Джимми Батлер может стать целью «Мемфиса»
7сегодня, 14:47
«Милуоки» активно ищет возможность усилиться за счет обмена Миддлтона, Портиса и Коннотона
4сегодня, 14:30
«Бостон», «Лейкерс» и «Никс» – лидеры НБА по продаже атрибутики в сезоне-2024/25
3сегодня, 14:15Фото
Расселл Уэстбрук: «Спасибо «Наггетс», что позволили мне быть тем, кем я был всю карьеру»
6сегодня, 14:01
Эрик Споэльстра о Келеле Уэйре: «Если что-то работает так эффективно, пусть работает»
3сегодня, 13:45
Ко всем новостям
Последние новости
Сергей Кущенко принял участие в Матче друзей АСБ и Совете АСБ
сегодня, 12:50
Чемпионат Франции. «Элан Шалон» сыграет с «Лиможем»
сегодня, 11:29
Александр Щербенев: «Помогаем Алексею Шведу как можно скорее узнать комбинации и влиться в команду»
1вчера, 19:32
Юстус Холлатц стал игроком «Баварии»
вчера, 15:52
Отец Яниса Тиммы: «Получил сотни тысяч сообщений с соболезнованиями о смерти сына»
вчера, 15:09
Центровой Кирилл Михеев перешел из «Уралмаша» в «Динамо-Владивосток»
вчера, 11:52
Американский форвард Кайзер Гейтс перешел в «Мурсию»
вчера, 10:31Фото
Изменения в регламенте ФИБА вызвали возмущение европейских баскетбольных агентов
вчера, 07:45
Сергей Елевич: «Алексей Швед начнет показывать свое мастерство уже в первых матчах за «Зенит»
22 января, 20:44
Андреас Пистиолис: «Очень нравится баскетбол «Автодора», дорожу победами над этим соперником»
22 января, 19:57
Рекомендуем