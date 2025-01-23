«Кливленд» – на 8-м месте в истории НБА по проценту побед после первой половины сезона
«Кавальерс» провели одну из лучших первых половин сезона в истории НБА.
Эксперт Тодд Уайтхед представил список лучших результатов в истории лиги после первой половины сезона. «Кливленд» с результатом 35-6 (85,4%) занял восьмое место в списке.
Лидер Западной конференции «Оклахома» также попала в список, заняв 16-е место с результатом 34-7 (82,9%).
Рекорд принадлежит «Чикаго» сезона-1995/96 и «Лейкерс» сезона-1971/72 – 38-3 (92,7%).
Опубликовал: Геннадий Ильин
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