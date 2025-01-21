Кенни Эткинсон об успешном сезоне «Кэвс»: «Абсолютный сюрприз»

Кенни Эткинсон не ожидал такого успешного выступления «Кэвс» в этом сезоне.

«После предсезонных матчей я спросил: «О, боже, у нас проблемы?» Серьезно, тренеры думают именно так. Помните, как плохо мы играли в предсезонке?

По-моему, в матче против «Чикаго» мы выпустили наших основных игроков, просто чтобы постараться одержать победу и обрести уверенность. Поэтому если бы после того матча вы сказали мне, что у нас будет лучший результат в лиге... Я думал, что у нас будут проблемы.

Конечно, мы хотели прибавить, но не было никаких признаков, верно? Я знал, что мы провели хороший тренировочный лагерь, я знал, что мы тренировались, но не было уверенности, что все пойдет именно так. Абсолютный сюрприз, на самом деле», – сказал главный тренер «Кливленда ».