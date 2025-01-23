Джимми Батлер опоздал на рейс «Хит» в Милуоки и был отстранен еще на 2 матча

Конфликт Джимми Батлера с «Майами» получил продолжение.

Форвард «Хит» опоздал на рейс команды в Милуоки , планируя присоединиться к составу позже. Организация приняла решение отстранить его от следующих двух матчей на выезде с «Бакс» и «Нетс».

«Ситуация стала невыносимой. Некоторые тренеры и члены персонала «Майами » называют ее «хаотичной» и «разрушительной». В организации отсутствует четкое понимание происходящего», – прокомментировал инцидент Шэмс Чарания .

«Хит» активно ведут переговоры по обмену баскетболиста, активизировавшись после его встречи с владельцем Микки Арисоном.