Джимми Батлер опоздал на рейс «Хит» в Милуоки и был отстранен еще на 2 матча
Конфликт Джимми Батлера с «Майами» получил продолжение.
Форвард «Хит» опоздал на рейс команды в Милуоки, планируя присоединиться к составу позже. Организация приняла решение отстранить его от следующих двух матчей на выезде с «Бакс» и «Нетс».
«Ситуация стала невыносимой. Некоторые тренеры и члены персонала «Майами» называют ее «хаотичной» и «разрушительной». В организации отсутствует четкое понимание происходящего», – прокомментировал инцидент Шэмс Чарания.
«Хит» активно ведут переговоры по обмену баскетболиста, активизировавшись после его встречи с владельцем Микки Арисоном.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Шэмса Чарании
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