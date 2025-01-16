«Защиту болельщики тоже любят». Адам Сильвер рассказал о совете Майка Кшишевски

Адам Сильвер рассказал, какой совет он получил от Майка Кшишевски.

«Майк Кшишевски, тренер Кей, после Дьюка стал советником комитета по соревнованиям, и я помню, как на одном из заседаний он сказал: «Защиту болельщики тоже любят».

Мы хотели, чтобы было больше напряженных матчей. Мы хотели, чтобы игроки могли демонстрировать свои навыки на площадке. Тренер Кей сделал очень ценное замечание о том, что болельщикам также нравится жесткая защита. Они не хотят, чтобы парни получали травмы на площадке, но они хотят, чтобы у парней была возможность играть жестко», – сказал комиссионер НБА .