«Защиту болельщики тоже любят». Адам Сильвер рассказал о совете Майка Кшишевски
Адам Сильвер рассказал, какой совет он получил от Майка Кшишевски.
«Майк Кшишевски, тренер Кей, после Дьюка стал советником комитета по соревнованиям, и я помню, как на одном из заседаний он сказал: «Защиту болельщики тоже любят».
Мы хотели, чтобы было больше напряженных матчей. Мы хотели, чтобы игроки могли демонстрировать свои навыки на площадке. Тренер Кей сделал очень ценное замечание о том, что болельщикам также нравится жесткая защита. Они не хотят, чтобы парни получали травмы на площадке, но они хотят, чтобы у парней была возможность играть жестко», – сказал комиссионер НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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