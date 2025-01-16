Адам Сильвер о падении рейтингов НБА: «Молодежь не смотрит традиционное телевидение»

Адам Сильвер объяснил падение телевизионных рейтингов НБА.

«Одна из причин изменений в новых телевизионных контрактах – то, что одним из преимуществ НБА является молодая аудитория. У нас очень молодая аудитория. Эта аудитория нравится рекламодателям, эта аудитория нравится инфлюенсерам, но они не смотрят традиционное телевидение.

Около 70 процентов зрителей в прайм-тайм составляют люди в возрасте 55 лет и старше. Молодые люди проводят колоссальное количество времени у экрана, но они не смотрят традиционное телевидение. Это социальные сети, стриминговые сервисы, youtube. Почти по всем меркам, в НБА никогда не было столько вовлеченности, как сейчас», – сказал комиссионер лиги в подкасте Шакила О’Нила.