Адам Сильвер: «НБА обсуждает возможность создания независимой лиги в Европе»
Адам Сильвер рассказал о планах по созданию независимой европейской лиги.
«Одна из тем, которую мы обсуждали, — есть ли возможность создать независимую лигу в Европе, прежде чем мы создадим клубы НБА в Европе.
Мы хотим воспользоваться огромным интересом к баскетболу в таких европейских столицах, как Париж, Лондон, Берлин, Мадрид и других крупных городах, которые любят баскетбол.
Одна из проблем заключается в авиаперелетах. Когда я был моложе, были сверхзвуковые рейсы из аэропорта Кеннеди в аэропорт Шарля де Голля в Париже, теперь их больше нет. Я читал, что на рынок выходят другие сверхзвуковые самолеты. Я думаю, если бы авиаперелеты между Соединенными Штатами и Европой были быстрее, это, безусловно, значительно упростило бы задачу», – сказал комиссионер НБА в подкасте Шакила О’Нила.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал The Big Podcast with Shaq
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