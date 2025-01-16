Адам Сильвер: «НБА обсуждает возможность создания независимой лиги в Европе»

Адам Сильвер рассказал о планах по созданию независимой европейской лиги.

«Одна из тем, которую мы обсуждали, — есть ли возможность создать независимую лигу в Европе, прежде чем мы создадим клубы НБА в Европе.

Мы хотим воспользоваться огромным интересом к баскетболу в таких европейских столицах, как Париж, Лондон, Берлин, Мадрид и других крупных городах, которые любят баскетбол.

Одна из проблем заключается в авиаперелетах. Когда я был моложе, были сверхзвуковые рейсы из аэропорта Кеннеди в аэропорт Шарля де Голля в Париже, теперь их больше нет. Я читал, что на рынок выходят другие сверхзвуковые самолеты. Я думаю, если бы авиаперелеты между Соединенными Штатами и Европой были быстрее, это, безусловно, значительно упростило бы задачу», – сказал комиссионер НБА в подкасте Шакила О’Нила.