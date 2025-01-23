Мяч выскочил из корзины после данка Малика Монка
Малик Монк неудачно поставил сверху в быстрой атаке.
Защитник «Сакраменто» попытался красиво завершить быструю атаку после перехвата, но мяч ударился о его голову и выскочил из корзины после данка. Монк не сразу разобрался в ситуации и вернулся в защиту, не пытаясь бороться за подбор. «Сакраменто» победил «Голден Стэйт» со счетом 123:117.
Ранее в сезоне в похожую ситуацию попал разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети KingCharge
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