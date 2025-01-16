Джа Морэнт не стал прерывать атаку с данком через Виктора Вембаньяму, несмотря на прозвучавший ранее свисток арбитра
Джа Морэнт был воодушевлен противостоянием с Виктором Вембаньямой.
Разыгрывающий «Мемфиса», планировавший отказаться от данков, не стал прерывать атаку после прозвучавшего свистка и поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы в 4-й четверти при преимуществе в 11 очков. Бросок не был засчитан.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Молли Моррисон
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