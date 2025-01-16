Джа Морэнт не стал прерывать атаку с данком через Виктора Вембаньяму, несмотря на прозвучавший ранее свисток арбитра

Джа Морэнт был воодушевлен противостоянием с Виктором Вембаньямой.

Разыгрывающий «Мемфиса », планировавший отказаться от данков, не стал прерывать атаку после прозвучавшего свистка и поставил сверху с сопротивлением Виктора Вембаньямы в 4-й четверти при преимуществе в 11 очков. Бросок не был засчитан.