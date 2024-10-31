Мяч выскочил из кольца после данка Джа Морэнта

Джа Морэнт попытался исполнить реверс-данк двумя руками в быстром отрыве.

Защитник был точен, однако повис на кольце, в результате чего мяч выскочил из корзины. Бросок не был засчитан.

«Мемфис» уступил «Бруклину» со счетом 106:119. На счету Морэнта 14 очков, 8 подборов и 11 передач при 5 потерях. Морэнт реализовал 5 из 16 бросков с игры, 1 из 6 трехочковых и 3 из 4 штрафных.