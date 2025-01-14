Джа Морэнт забросил с середины площадки на исходе владения в матче с «Рокетс»
Джа Морэнт стал автором невероятного броска.
Лидер «Гризлис» забросил с середины площадки на исходе владения в матче с «Рокетс» (118:120).
В активе Джа 29 очков, 3 подбора, 4 передачи и 4 перехвата при 11 из 24 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем