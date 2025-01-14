Джа Морэнт забросил с середины площадки на исходе владения в матче с «Рокетс»

Джа Морэнт стал автором невероятного броска.

Лидер «Гризлис» забросил с середины площадки на исходе владения в матче с «Рокетс» (118:120).

В активе Джа 29 очков, 3 подбора, 4 передачи и 4 перехвата при 11 из 24 с игры.