«Ничего особенного». Шэй Гилджес-Александер набрал рекордные 54 очка в победном матче с «Ютой»
Шэй Гилджес-Александер обновил рекорд карьеры по результативности.
Защитник «Оклахомы» набрал 54 очка в матче c «Ютой» при 17 точных из 35 бросков с игры, 3 из 10 из-за дуги и 17 из 18 со штрафной линии. Баскетболист добавил 8 подборов, 5 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота к своей статистике.
«Тандер» одержали победу со счетом 123:114.
«Просто положился на свои наработанные навыки. Набрал немного больше очков, ничего особенного», – прокомментировал достижение защитник после матча.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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