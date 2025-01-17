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Шэй Гилджес-Александер о 40 очках при 5 подходах к линии: «Мне не нужны штрафные»

Шэй Гилджес-Александер заявил, что может набирать очки без помощи штрафных.

Защитник «Оклахомы» набрал 40 очков при 17 из 26 с игры и 5 из 5 с линии во встрече с «Кливлендом» (134:114).

– Вы стали вторым игроком в этом сезоне, который набрал 40 очков против «Кавальерс». При этом исполнили всего 5 штрафных.

– Мне не нужны штрафные. Я справляюсь и без них.

Канадец ранее отреагировал на критику из-за частых подходов к линии: «Вообще не беспокоит».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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