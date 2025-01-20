Шэй Гилджес-Александер набрал 27 очков и 10 передач, «Оклахома» крупно победила «Бруклин»

Шэй Гилджес-Александер оформил дабл-дабл через передачи.

Звездный защитник в воскресенье набрал 27 очков и 10 ассистов, «Оклахома» крупно победила «Бруклин » – 127:101.

За 29 минут канадец также записал на свой счет 3 подбора, 4 перехвата и 1 блок-шот при 8 из 14 с игры.