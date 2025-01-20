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Шэй Гилджес-Александер набрал 27 очков и 10 передач, «Оклахома» крупно победила «Бруклин»

Шэй Гилджес-Александер оформил дабл-дабл через передачи.

Звездный защитник в воскресенье набрал 27 очков и 10 ассистов, «Оклахома» крупно победила «Бруклин» – 127:101.

За 29 минут канадец также записал на свой счет 3 подбора, 4 перехвата и 1 блок-шот при 8 из 14 с игры.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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