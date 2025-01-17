Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков за 29 минут в матче с «Кавальерс»

Шэй Гилджес-Александер стал лучшим в матче лидеров чемпионата НБА.

Защитник «Оклахомы» набрал 40 очков при 17 из 26 с игры во встрече с «Кливлендом » (134:114).

Канадец стал вторым игроком сезона-24/25, которому удалось набрать 40 очков, отыграв менее 30 минут (29).

В активе Гилджес-Александера также 3 подбора, 8 передач и 2 перехвата.