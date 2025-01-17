Шэй Гилджес-Александер набрал 40 очков за 29 минут в матче с «Кавальерс»
Шэй Гилджес-Александер стал лучшим в матче лидеров чемпионата НБА.
Защитник «Оклахомы» набрал 40 очков при 17 из 26 с игры во встрече с «Кливлендом» (134:114).
Канадец стал вторым игроком сезона-24/25, которому удалось набрать 40 очков, отыграв менее 30 минут (29).
В активе Гилджес-Александера также 3 подбора, 8 передач и 2 перехвата.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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