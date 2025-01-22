Шэмс Чарания: «Майами» провел плодотворные переговоры по Батлеру на этой неделе»

«Хит» продвигаются к сделке по обмену Джимми Батлера.

Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Джимми Батлер продолжает настаивать на обмене. Он сказал об этом в лицо Пэту Райли, а на прошлой неделе сделал то же самое в разговоре с Мики Арисоном, владельцем и генеральным директором клуба.

Мне сказали, что на этой неделе у «Хит» были плодотворные переговоры по возможному обмену Батлера», – заявил журналист.