Шэмс Чарания: «Майами» провел плодотворные переговоры по Батлеру на этой неделе»
«Хит» продвигаются к сделке по обмену Джимми Батлера.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Шэмс Чарания.
«Джимми Батлер продолжает настаивать на обмене. Он сказал об этом в лицо Пэту Райли, а на прошлой неделе сделал то же самое в разговоре с Мики Арисоном, владельцем и генеральным директором клуба.
Мне сказали, что на этой неделе у «Хит» были плодотворные переговоры по возможному обмену Батлера», – заявил журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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