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  • Джимми Батлер может перейти в «Финикс» в 4-сторонней сделке, «Милуоки» получит Брэдли Била, «Майами» – Криса Миддлтона
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Джимми Батлер может перейти в «Финикс» в 4-сторонней сделке, «Милуоки» получит Брэдли Била, «Майами» – Криса Миддлтона

Джимми Батлер может перейти в «Санз» в результате четырехстороннего обмена.

По словам репортера Forbes Эвана Сайдери, в лиге ходят слухи о возможной схеме обмена форварда «Майами» Джимми Батлера в «Финикс». В сделке будут участвовать «Хит», «Санз», «Бакс» и четвертая команда-посредник.

«Финикс» получит Джимми Батлера, «Милуоки» – Брэдли Била, «Майами» – Криса Миддлтона.

The Athletic подтвердил информацию о том, что многие руководители лиги считают, что «Бакс» будут участвовать в качестве третьей команды в возможном обмене Джимми Батлера в «Санз».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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