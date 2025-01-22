Джимми Батлер может перейти в «Финикс» в 4-сторонней сделке, «Милуоки» получит Брэдли Била, «Майами» – Криса Миддлтона

Джимми Батлер может перейти в «Санз» в результате четырехстороннего обмена.

По словам репортера Forbes Эвана Сайдери, в лиге ходят слухи о возможной схеме обмена форварда «Майами » Джимми Батлера в «Финикс ». В сделке будут участвовать «Хит», «Санз», «Бакс» и четвертая команда-посредник.

«Финикс» получит Джимми Батлера, «Милуоки » – Брэдли Била , «Майами» – Криса Миддлтона.

The Athletic подтвердил информацию о том, что многие руководители лиги считают, что «Бакс» будут участвовать в качестве третьей команды в возможном обмене Джимми Батлера в «Санз».