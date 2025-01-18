«Милуоки» проявляет интерес к Джимми Батлеру. Клубу придется расстаться с Крисом Миддлтоном ради игрока «Хит»
«Милуоки» входит в число претендентов на Джимми Батлера.
Как сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, «Бакс» являются «темной лошадкой» в борьбе за звезду «Хит».
«Единственный реальный сценарий обмена – «Милуоки» будет готов расстаться с Крисом Миддлтоном», – пишет журналист.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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