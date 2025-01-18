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«Милуоки» проявляет интерес к Джимми Батлеру. Клубу придется расстаться с Крисом Миддлтоном ради игрока «Хит»

«Милуоки» входит в число претендентов на Джимми Батлера.

Как сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, «Бакс» являются «темной лошадкой» в борьбе за звезду «Хит».

«Единственный реальный сценарий обмена – «Милуоки» будет готов расстаться с Крисом Миддлтоном», – пишет журналист.

35-летний Батлер ранее запросил у «Майами» обмен.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoМайами
возможные переходы
logoМилуоки
logoДжимми Батлер
logoКрис Миддлтон
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