«Милуоки» проявляет интерес к Джимми Батлеру. Клубу придется расстаться с Крисом Миддлтоном ради игрока «Хит»

«Милуоки» входит в число претендентов на Джимми Батлера.

Как сообщает инсайдер Clutch Points Бретт Сигел, «Бакс» являются «темной лошадкой» в борьбе за звезду «Хит».

«Единственный реальный сценарий обмена – «Милуоки » будет готов расстаться с Крисом Миддлтоном », – пишет журналист.

35-летний Батлер ранее запросил у «Майами » обмен.