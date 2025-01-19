«Мне действительно жаль». Дрэймонд Грин ответил на послематчевое интервью Джордана Пула
Джордан Пул тепло отозвался о большей части «Голден Стэйт».
Защитник «Вашингтона» набрал 38 очков в проигранном матче со своей прошлой командой. Пул поделился отношением к встрече с бывшими партнерами и фанатами.
«Я очень хорошо отношусь к этим парням. К большинству этих парней. Очень хороший коллектив, отличный персонал. Спасибо болельщикам. Увидел много маек с моим бывшим номером «3». Всегда очень приятно. Всегда очень теплые эмоции. Отлично провел время здесь, за что очень благодарен», – заключил баскетболист.
Дрэймонд Грин, конфликт с которым, закончившийся нападением форварда, привел в итоге к уходу Пула из команды, ответил на слова защитника в соцсетях: «Мне действительно очень жаль».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Дрэймонда Грина
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