«Мне действительно жаль». Дрэймонд Грин ответил на послематчевое интервью Джордана Пула

Джордан Пул тепло отозвался о большей части «Голден Стэйт».

Защитник «Вашингтона » набрал 38 очков в проигранном матче со своей прошлой командой. Пул поделился отношением к встрече с бывшими партнерами и фанатами.

«Я очень хорошо отношусь к этим парням. К большинству этих парней. Очень хороший коллектив, отличный персонал. Спасибо болельщикам. Увидел много маек с моим бывшим номером «3». Всегда очень приятно. Всегда очень теплые эмоции. Отлично провел время здесь, за что очень благодарен», – заключил баскетболист.

Дрэймонд Грин , конфликт с которым, закончившийся нападением форварда, привел в итоге к уходу Пула из команды, ответил на слова защитника в соцсетях: «Мне действительно очень жаль».