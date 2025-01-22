Ожидается, что «Селтикс» будут проданы более чем за 6 миллиардов долларов

«Бостон», как ожидается, будет продан по цене более 6 млрд долларов.

Семья Граусбек объявила о продаже своего контрольного пакета акций клуба в июле. Процесс занял больше времени, чем изначально предполагалось, но ожидается, что будет четыре-пять претендентов.

«Селтикс» были куплены в 2002 году группой во главе с семьей Граусбек за 360 миллионов долларов. Хотя Вик Граусбек является управляющим «Селтикс», он лично владеет небольшим процентом акций клуба.

Ожидается, что нынешний совладелец клуба Стив Пальюка будет среди претендентов.