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  • «Ужасно играют весь сезон, но все равно заканчивают с 14-3». Чендлер Парсонс сравнил «Бостон» с командой НФЛ «Канзас-Сити»
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«Ужасно играют весь сезон, но все равно заканчивают с 14-3». Чендлер Парсонс сравнил «Бостон» с командой НФЛ «Канзас-Сити»

Чендлер Парсонс объяснил, почему не переживает за «Бостон» в этом сезоне.

«Иногда, когда вы добились большого успеха, вы погружаетесь в процесс и движетесь по инерции. Вам становится немного скучно, вы теряете бдительность. «Селтикс» испытывали проблемы после старта 21-5, но они все еще фавориты по коэффициентам на победу в чемпионате. Это говорит о том, что мир все еще доверяет им. «Бостон» все еще входит в пятерку лучших по нападению. По-моему, они шестые по защите.

Они остаются командой, в которую я верю больше всего в НБА. Они остаются фаворитами на победу в чемпионате. Они как «Чифс» в НФЛ. Они ужасно играют весь сезон, но все равно заканчивают с 14-3. Когда «Селтикс» терпят разгромное поражение в середине сезона, мне все равно. Я верю в них, когда начнутся важные матчи. Я верю в них, когда дело дойдет до плей-офф. У них есть опыт, у них есть талант», – сказал бывший игрок НБА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
logoБостон
logoЧендлер Парсонс
logoНФЛ
logoКанзас-Сити
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