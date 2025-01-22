Джарред Вандербилт может дебютировать в сезоне в матче против «Уорриорз»
Джарред Вандербилт медицинское разрешение на дебютный матч.
Форвард «Лейкерс» выйдет на площадку в субботу в матче против «Голден Стэйт», если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства.
Вандербилт 1 февраля прошлого года получил растяжение правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона. Во время реабилитации форварда после межсезонных операций в левом колене игрока была обнаружена жидкость, из-за чего он пропустил первую половину нынешнего сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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