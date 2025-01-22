Джарред Вандербилт может дебютировать в сезоне в матче против «Уорриорз»

Джарред Вандербилт медицинское разрешение на дебютный матч.

Форвард «Лейкерс » выйдет на площадку в субботу в матче против «Голден Стэйт », если не возникнут какие-либо непредвиденные обстоятельства.

Вандербилт 1 февраля прошлого года получил растяжение правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона. Во время реабилитации форварда после межсезонных операций в левом колене игрока была обнаружена жидкость, из-за чего он пропустил первую половину нынешнего сезона.