Джей Джей Редик о Джарреде Вандербилте: «Он не играл почти год. Мы должны обдуманно подойти к его возвращению»

Джарред Вандербилт будет постепенно вводиться в ротацию «Лейкерс».

Форвард участвует в тренировках 5 на 5 и был временно отправлен в фарм-клуб.

«Его защитная универсальность, умение обороняться на разных позициях будут нам очень полезны. Но сначала он получит небольшие порции игрового времени. Нужно быть реалистичными. Он не играл почти год, нужно обдуманно подойти к его возвращению с прицелом на плей-офф.

Сначала ему нужно снова начать доверять своему телу, каждый атлет знаком с этой проблемой. Такого не добиться за 1-2 игры. Иногда это требует времени.

Ну и понадобится вернуть физическую форму. Это два главных аспекта», – заключил главный тренер «Лейкерс » Джей Джей Редик .