Джарред Вандербилт вернется не раньше января из-за жидкости в колене

Возвращение Джареда Вандербилта откладывается из-за жидкости в колене.

Во время реабилитации форварда «Лейкерс » после межсезонных процедур на обеих ногах в левом колене игрока была обнаружена жидкость. По данным ESPN.com, Вандербилт должен вернуться в строй в начале января.

25-летний Вандербилт 1 февраля получил растяжение средней части правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона.