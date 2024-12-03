Джарред Вандербилт вернется не раньше января из-за жидкости в колене
Возвращение Джареда Вандербилта откладывается из-за жидкости в колене.
Во время реабилитации форварда «Лейкерс» после межсезонных процедур на обеих ногах в левом колене игрока была обнаружена жидкость. По данным ESPN.com, Вандербилт должен вернуться в строй в начале января.
25-летний Вандербилт 1 февраля получил растяжение средней части правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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