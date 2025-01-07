Джарред Вандербилт вернется в течение следующей недели или двух

Джарред Вандербилт должен вернуться в строй в ближайшие две недели.

В «Лейкерс » растет оптимизм относительно того, что форвард может вернуться в течение следующей недели или двух.

По слова источников, близких к команде, главный тренер Джей Джей Редик планирует использовать Вандербилта по всей передней линии, в том числе на позиции центрового.

Вандербилт 1 февраля получил растяжение правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона. Во время реабилитации форварда после межсезонных процедур в левом колене игрока была обнаружена жидкость.