3

Джарред Вандербилт вернется в течение следующей недели или двух

Джарред Вандербилт должен вернуться в строй в ближайшие две недели.

В «Лейкерс» растет оптимизм относительно того, что форвард может вернуться в течение следующей недели или двух.

По слова источников, близких к команде, главный тренер Джей Джей Редик планирует использовать Вандербилта по всей передней линии, в том числе на позиции центрового.

Вандербилт 1 февраля получил растяжение правой стопы, из-за чего пропустил остаток прошлого сезона. Во время реабилитации форварда после межсезонных процедур в левом колене игрока была обнаружена жидкость.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Clutch Points
logoДжарред Вандербилт
logoНБА
logoЛейкерс
logoДжей Джей Редик
травмы
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джарред Вандербилт вернется не раньше января из-за жидкости в колене
13 декабря 2024, 18:11
Восстановление Джарреда Вандербилта проходит медленнее ожиданий «Лейкерс», следующее обследование – через 2 недели
821 ноября 2024, 09:32
Джей Джей Редик: «Вандербилт испытывает легкий дискомфорт, но это нормально. Он увеличивает активность»
4 ноября 2024, 07:48
НБА-2024/25 – не только про нападение. В лиге по-прежнему полно крутых защитников
823 октября 2024, 17:50
Рекомендуем
Главные новости
НБА. «Денвер» примет «Бостон», «Голден Стэйт» сыграет с «Майами» и другие матчи
541 минуту назад
Еврокубок. «Ульм» играет с «Гран-Канарией», «Валенсия» встретится с «Тюрк Телекомом» и другие матчи
52 минуты назадLive
Хавьер Паскуаль отказался от долгосрочного контракта с «Анадолу Эфесом» и остался в «Зените» до донца сезона
358 минут назад
Дерек Фишер: «Желание выиграть чемпионат без Шака двигало Кобе Брайантом»
1сегодня, 18:06
Джимми Батлер не заинтересован в обмене в «Мемфис»
16сегодня, 17:54
Джонни О’Брайант покинет «Уралмаш» и продолжит карьеру в Южной Корее
1сегодня, 17:40
Брайан Уиндхорст: «Финикс» – единственная команда, которая готова заплатить Джимми Батлеру столько, сколько он хочет»
5сегодня, 17:25
Никола Миротич: «Никогда не ощущал себя испанцем»
1сегодня, 17:05
«Торонто» отчислит Бруну Фернанду
сегодня, 16:57
«Финикс» пытается обменять Брэдли Била в третью команду, чтобы заполучить Джимми Батлера
25сегодня, 16:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Оклахома» отчислила Брэндена Карлсона
1сегодня, 17:33
ACB. «Барселона» встретится в гостях с «Жироной»
сегодня, 14:48
Уилл Клайберн выбыл как минимум на два месяца из-за травмы стопы
сегодня, 08:11
ACB. «Баскония» дома уступила «Реалу»
вчера, 22:55
Чемпионат Турции. «Бахчешехир» победил «Тофаш», «Яловаспор» обыграл «Дарушафаку»
вчера, 21:03
«Реал» проявляет интерес к Сэму Деккеру
вчера, 20:11
Эван Фурнье сыграет за Францию в февральских матчах отбора на Евробаскет-2025
вчера, 16:07
Адриатическая лига. «Партизан» взял верх над «Мегой» в овертайме
вчера, 15:37
Лука Дончич использует самокат с подставкой для ноги во время передвижения. У словенца мышечная травма
1вчера, 11:27Видео
Дуайт Ховард: «Сложнее всего держать Эмбиида. Он знает, как симулировать»
4вчера, 11:17
Рекомендуем